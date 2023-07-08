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Около 300 кг пиротехники изъяли полицейские под Парижем

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Фото: Global Look Press/Stefanopoulos Thierry
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В коммуне Обервилье в пригороде Парижа полицейские изъяли 286 кг незаконно хранящейся пиротехники после проверок, вызванных недавними беспорядкам. Об этом 8 июля говорится в Twitter префектуры полиции.

«Полиция при содействии сотрудников таможни изъяла 286 кг пиротехнических изделий, суммарно — 66 коробок фейерверков», — уточнили правоохранители.

Ранее полицейские обнаружили в ходе обысков крупные партии пиротехники и в других регионах Франции. Среди обнаруженного был грузовик, перевозивший 2,7 т незарегистрированных фейерверков в коммуне Ренн.

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Пиротехника активно применялась бунтовщиками во время беспорядков во Франции с 27 июня по 5 июля. Они начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского ведется расследование.

После случившегося инцидента страну охватили массовые протесты. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: на улицах орудуют группы мародеров, которые грабят местные торговые центры.

За шесть дней беспорядков во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних.

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