В ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в двух областях Украины
Объекты инфраструктуры в двух областях Украины повреждены в ночь на субботу. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 июля.
Разрушения получили «промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях».
Ночью в этих регионах объявляли воздушную тревогу.
Ночью в субботу несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге и городе Днепр. Киев объяснил взрывы работой средств противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА).
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.