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Песков заявил об отсутствии определенности по встрече Путина и Эрдогана

Песков: определенности по встрече Путина и Эрдогана пока нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Точных дат встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом заявил 8 июля представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом в беседе с ТАСС он допустил контакты президентов.

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Ранее в этот день Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке. Анкара выступила за продление зерновой сделки. По словам турецкого коллеги, вопрос зерновой сделки — основной на повестке. В Турции ожидают, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что ожидает визита президента России в августе.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки.

5 июля Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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