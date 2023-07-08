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В Финляндии пожаловались на нежелание украинских беженцев работать

Yle: украинские беженцы не хотят работать в Финляндии, чтобы не терять соцпособия
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Украинские беженцы начали более часто отказываться идти на сезонные работы по сбору ягод в городах Финляндии, поскольку не хотят лишиться социальных пособий. Об этом 7 июля сообщило финское издание Yle.

Такой расклад совсем не радует местных фермеров, добавили журналисты. Финны напомнили об активной работе в сезоны сбора ягод среди граждан Украины в прошлом, однако, как сообщает издание, многие из них чаще всего не проявляют желания работать сезонно, так как это сильно влияет на получение государственных денег.

Финский депутат Миа Лайхо возмутилась сложившейся ситуацией. Она отметила, что работа в Финляндии приносит намного больше выгоды, чем жилье на пособия. Лайхо потребовала от властей страны максимально быстро принять государственные решения для урегулирования этого вопроса.

По данным Миграционной службы Финляндии, более 58 тыс. граждан Украины подали свои заявления о предоставлении временного убежища в финском государстве.

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Ранее в этот же день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани. По его мнению, что Евросоюз (ЕС) повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

5 июля журналист Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Макер Галаш написал в своем материале, что открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Отмечается, что Польша совершила фатальную ошибку, разрешив разместить украинских беженцев на территории страны.

30 июня премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем ранее отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

До этого, 14 июня, Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

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