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Ученый рассказала о вероятности заражения менингококком через поцелуй

Исследователь менингококка Костюкова: легче всего заразиться менингококком через поцелуй
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Наталья Костюкова 7 июля сообщила «Газете.Ru», что легче всего заразиться менингококком через поцелуй, в то время как заразиться через посылки нельзя.

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача менингококка невозможна», — объяснила Костюкова.

Специалист в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнула, что вспышка заражений на складе Ozon в Екатеринбурге весьма значительная и может стать первой в России после большого перерыва с 1995 года.

«До этого был большой занос инфекции в СССР в 1968 году. Его привезли вьетнамцы, которые заразились менингококком в Китае, были сотни заболевших. Потом мы не могли избавиться от этого заноса до 1996 года», — добавила профессор.

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5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon. 7 июля их число возросло до восьми человек.

6 июля региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников маркетплейса. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В настоящее время в распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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