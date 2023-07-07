Реклама
Прямой эфир
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Происшествия
ВСУ ночью выпустили 31 снаряд по населенным пунктам Херсонской области
Мир
Рогов уличил Киев в намеренной переброске пехоты ВСУ на минные поля
Мир
Совет ЕС и Европарламент согласовали производство боеприпасов
Мир
Глава МАГАТЭ признал беспокойство экспертов о плане Японии по сбросу воды с АЭС
Мир
Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
Экономика
Продажи спиртного в России в 2022 году выросли на 2% на человека
Армия
Экипаж танка Т-72 выполнил боевую задачу под обстрелом ВСУ
Происшествия
Двое из пяти пропавших туристов в Бурятии найдены живыми
Общество
Пятый канал отмечает юбилей телевещания
Происшествия
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей

Число госпитализированных с менингококком в Екатеринбурге достигло восьми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число госпитализированных, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, выросло до восьми, сообщили в пресс-службе минздрава региона 7 июля.

В ведомстве уточнили, что шесть пациентов проходят лечение в Сысертской Центральной районной больнице (ЦРБ), еще двое госпитализированы в ГКБ № 40.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Заразные связи: ждать ли распространения менингита в России
В Свердловской области от заболевания скончались два человека

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

На следующий день региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников маркетплейса. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В настоящее время в распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023