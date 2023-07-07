Число госпитализированных с менингококком в Екатеринбурге достигло восьми

Число госпитализированных, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, выросло до восьми, сообщили в пресс-службе минздрава региона 7 июля.

В ведомстве уточнили, что шесть пациентов проходят лечение в Сысертской Центральной районной больнице (ЦРБ), еще двое госпитализированы в ГКБ № 40.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении Telegram-канала.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

На следующий день региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников маркетплейса. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В настоящее время в распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.