Поиски батискафа «Титан» с помощью самолета Aurorа обошлись канадцам в $3 млн

Канадские налогоплательщики заплатили $3 млн за работу самолета P-3 Aurorа, участвовавшего в поисках пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом 7 июля сообщил телеканал CTV News со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны.

Именно этот самолет впоследствии и зафиксировал подводные шумы в районе пропажи судна.

«Согласно представителю министерства национальной обороны, работа самолета Aurorа обходится в $29 тыс., было зарегистрировано 82,5 часов полета, тем самым суммарно было потрачено более $2,4 млн. Применявшийся 341 гидроакустический буй мог стоить более $1,3 тыс. за единицу», — приводятся данные в материале.

Также в ходе поисково-спасательных работ был задействован корабль канадского флота HMCS Glace Bay. Расходы на его работу составили $47 тыс.

Батискаф «Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

По одной из версий, причиной взрыва на батискафе могли стать микротрещины.