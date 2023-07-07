Пушков раскрыл последствия приезда украинских беженцев в Европу

Российский сенатор Алексей Пушков 7 июля заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани.

По его мнению, что Евросоюз (ЕС) повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

«Последствия также схожие — разрушение социальной ткани европейских стран. Результаты такой неумной политики, выстроенной на идеологемах, а не реализме, наиболее наглядно видны в сегодняшней Франции», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее, 30 июня, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

До этого, 14 июня, Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.