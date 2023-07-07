Экс-зампред ЦБ Сухов дал прогноз на курс доллара

Доллар в трехзначное значение не уйдет, заявил в блиц-интервью «Известиям» на Финансовом конгрессе гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

Он отметил, что ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения.

«Сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро — значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и правительство. Возможно, под влиянием изменения торгового баланса, мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 рублей за доллар до 80 или даже 85 рублей за доллар», — сказал Сухов.

По его словам, при отсутствии каких-то новых шоков, следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивная динамика будет уже летом, подчеркнул он.

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«Доллар в трехзначное число не уйдет»