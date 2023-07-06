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Застреливший во Франции подростка силовик объяснил свои действия

Застреливший во Франции подростка полицейский заявил, что открыл огонь, опасаясь за свою жизнь
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Фото: соцсети
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Полицейский, застреливший подростка во французском Нантере, объяснил, что был вынужден открыть огонь, так как опасался за свою жизнь. Об этом 6 июля сообщила газета Le Parisien со ссылкой на копию допроса задержанного сотрудника правоохранительных органов Флориана М.

Полицейский объяснил, что утром 27 июня он остановил «Мерседес» для проверки документов. Водитель при этом начал включать передний и задний ход, пытаясь уехать. Однако газета отмечает, что эти показания не подтверждаются, хотя на видео слышно, как юноша кричит «прочь с дороги».

Силовик заявил, что оказался зажат между автомобилем и низкой стеной позади него, поэтому решил нажать на курок. Кроме того, как утверждает мужчина, его напарнику грозила смертельная опасность — тот через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание машины.

Анализ записей разговора показал, что фразу в адрес подростка «ты получишь пулю в голову» произнес именно коллега выстрелившего полицейского.

Вскрытие показало, что подросток умер от одного выстрела: пуля пробила лобовое стекло машины и запястье юноши, попав в грудь.

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Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского ведется расследование.

После случившегося инцидента страну охватили массовые протесты. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: на улицах орудуют группы мародеров, которые грабят местные торговые центры.

4 июля французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден. Вместе с тем глава МВД Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате 5 июля заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, обстановка стабилизировалась.

Известно, что за шесть дней беспорядков во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних.

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