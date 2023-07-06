УПЦ сообщила об избиении прихожан на территории Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры зафиксированы избиения прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На фоне этого готовится обращение в правоохранительные органы, сообщил юридический отдел УПЦ 6 июля.

«Есть факты избиения людей, пытавшихся не допустить захвата святыни. На многочисленные звонки верующих на телефонную горячую линию 102 они получали информацию, что на месте находятся сотрудники полиции, поэтому никакого реагирования на сообщения о совершении преступлений не происходило», — указано в комментарии.

Кроме того, прихожанам был ограничен доступ к посещению церковных сооружений. Из-за этого, как утверждают представители отдела, были нарушены конституционные права граждан «исповедовать любую религию». Следственно-оперативная группа также не предпринимала никаких действий для разрешения ситуации.

Заповедник решил ограничить доступ целенаправленно, указано в сообщении. Так, его представители без решения суда сломали замки и повредили двери 70-го корпуса, где находится резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Также были опечатаны 69-й и 71-й корпуса.

В этой связи адвокат Никита Чекман 6 июля заявил, что власти фактически осуществляют захват корпусов монастыря УПЦ: полицейские оцепляли помещения и производили задержания прихожан, на дверях были срезаны замки, а в ответ на чтение молитв верующими было вызвано дополнительное подкрепление.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

Ранее, 26 июня, украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.