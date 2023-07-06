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МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России
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МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России

Посол Финляндии был вызвал в МИД РФ, ему выразили протест
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. Информацию сообщила в четверг, 6 июля, официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», — сказала Захарова.

В этот же день стало известно, что Россия с 1 октября 2023 года в связи с ответными мерами «на конфронтационные действия финских властей» отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Также РФ объявила девять сотрудников финского посольства в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата.

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В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

В 2022 году с полуночи 30 сентября Финляндия запретила въезд российским туристам. Въезд закрыт гражданам и с туристическими визами, и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян аннулируют.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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