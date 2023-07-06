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Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн

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Фото: t.me/nsnfm
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Гитару американского музыканта Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн. Об этом в среду, 5 июля, сообщает газета Daily Mail.

Речь идет о гитаре Epiphone Wilshire 1961 года выпуска. С ней Хендрикс начинал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.

Музыкант приобрел ее после службы в армии, она обошлась ему в $65.

До этого инструментом владел частный коллекционер, уточняет НСН. Данная модель с корпусом из красного дерева имеет большое значение для фанатов Хендрикса, сообщает «Москва 24».

В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен.

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Самые интересные аукционные лоты июля

1 июля стало известно, что на аукционе в Монтевидео за $12 тыс. ушло с молотка последнее письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Артагавейтии Гомеса, которое он отправил семье за несколько дней до катастрофы. Также было продано и фото мужчины, сделанное в 1909 году, сообщает телеканал «Звезда».

27 июня стало известно, что картина австрийского художника Густава Климта «Дама с веером» стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе, пишет RT. Картина была продана на аукционе Sotheby's за $108,7 млн, сообщает телеканал «360». Имя покупателя картины не сообщается.

13 июня «Федеральное агентство новостей» сообщило, что компания Propstore в Лос-Анджелесе выставит на аукцион более 1400 предметов из популярных фильмов. Среди них — костюм Бэтмена, предметы из «Титаника», церемониальное платье принцессы Леи из «Звездных войн» и костюм Гарри Поттера с очками из «Гарри Поттера и Тайной комнаты». Ожидается, что костюм Бэтмена и платье принцессы Леи будут проданы за сумму от $1 млн до $2 млн.

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