Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн

Гитару американского музыканта Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн. Об этом в среду, 5 июля, сообщает газета Daily Mail.

Речь идет о гитаре Epiphone Wilshire 1961 года выпуска. С ней Хендрикс начинал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.

Музыкант приобрел ее после службы в армии, она обошлась ему в $65.

До этого инструментом владел частный коллекционер, уточняет НСН. Данная модель с корпусом из красного дерева имеет большое значение для фанатов Хендрикса, сообщает «Москва 24».

В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен.

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