Дело мастера: за сколько купят найденные картины Рембрандта и Рубенса

Недавно обнаруженные картины Рембрандта и Рубенса (или все-таки не их?), протестантская Библия XVI века и Царские врата из Соловецкого монастыря. Подобранные нами лоты июля — сплошь реликвии далекого прошлого. Никакого современного искусства и модерна! И за каждым предметом — увлекательная история. Подробности — в «Известиях».

Парные портреты Рембрандта

Живопись Рембрандта на публичных аукционах — большая редкость. А тем более — с такой интересной историей. Парные портреты супругов из Лейдена Яна Виллемcа ван дер Плуйма Яапген Карелс были обнаружены при оценке имущества обычной британской семьи. Сообщается, что предки нынешних владельцев приобрели картины на Christie’s в 1824 году, причем именно как работы Рембрандта.

Когда оценщики поняли, что автором двух небольших (20 см в высоту) панелей может быть великий голландец, раритеты передали на экспертизу в амстердамский Рейксмузеум. И там догадку английских специалистов подтвердили. Теперь картины планируется продать на том же Christie’s за 5-8 млн фунтов. Торги состоятся 6 июля.

Фото: Christie’s

В этой истории много удивительного. Например, то, что обе картины подписаны, и имя Рембрандта вполне читаемо даже на фотографиях. Почему же владельцы не задавались вопросом, настоящий ли это Рембрандт, а если знали, что настоящий, то не предпринимали никаких попыток ввести произведения в научный оборот и создать им какую-то выставочную репутацию?

Любые подобные находки всегда подозрительны, и нередко бывает, что эксперты признают авторство какого-либо великого художника, но затем оказывается, что большинство музеев не готовы согласиться с этой атрибуцией — достаточно вспомнить недавнюю историю со «Спасителем мира» якобы кисти Леонардо да Винчи. Как оно будет с парным портретом лейденских супругов — покажет время, но маловероятно, что нескромный эстимейт будет превзойден.

«Святой Себастьян» Рубенса

Свой козырь на торгах старых мастеров будет и у Sotheby’s: «Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела», атрибутированный Питеру Паулю Рубенсу. Здесь эстимейт поскромнее — 4-6 млн фунтов, хотя полотно довольно крупное (124 x 97,8 см) и эффектное по сюжету. Центральная фигура — Святой Себастьян, пронзенный стрелами, справа и слева от него — два херувима и прекрасно прописанные доспехи.

Проблема — именно в происхождении полотна, точнее, в авторстве. Хорошо известна похожая картина Рубенса из римской галереи в Палаццо Корсини: она крупнее и ангелов там четыре, а не два. Поэтому предполагалось, что выставленное сейчас на торги произведение — его вольная копия, написанная позже и другим мастером.

Фото: Sotheby’s

В 2008 году картина была продана как работа француза Лорана де Ла Ира. До этого во многих источниках ее указывали как произведение мастерской Рубенса или же ставили около фамилии живописца знак вопроса. Утверждается, что новые находки и исследования позволяют с уверенностью отнести вещь именно к наследию антверпенского гения. Во-первых, это рентгеновское сканирование, показавшее, что положение фигур изрядно корректировалось художником (а следовательно, это не могло быть копией, даже вольной). Во-вторых, был найден документ, уточняющий провенанс картины в XVIII веке.

Аргументы выглядят убедительно, и всё же картине только предстоит закрепить свой статус и завоевать широкое экспертное признание: до нынешних торгов она демонстрировалась с новой атрибуцией лишь в музеях Штутгарта и Генуи, а это все-таки отнюдь не главные мировые арт-центры.

Царские врата XVII века

Дорогостоящие раритеты в будущем месяце продаются не только в Британии, но и в России. Здесь, вероятно, вне конкуренции Царские Врата XVII века из Архангельского Поморья — ценный образец иконописи из коллекции рок-музыканта Александра Липницкого. Аукционный дом Vladey оценивает лот в 27-36 млн рублей.

Фото: Vladey

Царские врата — это главный вход в алтарь, размещенный по центру иконостаса и предназначенный только для священнослужителей. В церковном обиходе они имеют особое сакральное значение и украшаются росписями. Представленный раритет — не исключение. На каждой его створке рядами изображены парные сюжеты: вверху Благовещение Пресвятой Богородицы, ниже — четыре евангелиста в момент написания текстов Нового Завета. Специалисты отмечают наличие уникальных иконографических элементов — так, апостолы Лука и Марк изображены, соответственно, с королем Феофилом и праведным Иаковом, и других таких примеров исследователям не известно.

Возможно, что врата расписывались в Соловецком монастыре и, хотя работу датируют третьей четвертью XVII века, стилистически она ближе к дореформенной старообрядческой традиции. Вкупе с качеством самого письма всё это и обосновывает высокую оценку лота.

Западнославянская Библия XVI века

И еще один лот с отечественных торгов: Брестская (Радзивилловская) Библия, редчайший западнославянский палеотип, датированный 1563 годом. Аукционный дом «Литфонд» установил стартовую цену на уровне 9 млн рублей, но на момент написания статьи она уже подросла на 500 тыс., и до вечера 1 июля наверняка увеличится еще.

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Чтобы понять, чем объясняется особая ценность лота, необходимо углубиться в историю религиозных движений. Брест, где книга была напечатана, в XVI веке входил в состав Великого Княжества Литовского (которое вошло в Речь Посполитую) и считался крупным центром Реформации. Польский король Сигизмунд II Август был лично знаком с Мартином Лютером и Жаном Кальвином, а канцлер Княжества Литовского, князь Николай «Чёрный» Радзивилл финансировал издание первого перевода Библии на польский (издание священных текстов на национальные языки — важная тенденция протестантизма). Однако сын Радзивилла Николай Христофор «Сиротка», напротив, придерживался католической веры и приказал сжечь основной тираж Брестской Библии. Поэтому до наших времен дошло всего около 100 экземпляров. Полных среди них — единицы. Представленное на торгах — с некоторыми утратами и поздними реставрациями (впрочем, они ценны сами по себе), но в целом сохранность экземпляра хорошая. Отсюда и немалая (хотя далеко не рекордная) стоимость.