Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Уругвае за $12 тыс.

Письмо, написанное пассажиром «Титаника», ушло с молотка в Уругвае за $12 тыс. Об этом сообщило агентство EFE 30 июня.



Аукцион прошел в Монтевидео. Письмо Рамона Артагавейтия Гомеса было продано за стартовую цену. Имя покупателя не сообщается.

Также с молотка ушла фотография уругвайца, сделанная в 1909 году.



Гомес написал письмо 11 апреля 1912 года. Оно адресовано его брату и отправлено из Ирландии. Именно там «Титаник» в последний раз остановился перед переходом через Атлантический океан, где произошла трагедия.



В 2022 году на аукционе в Англии продали карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего на «Титанике». Лот ушел с молотка за £98 тыс. ($116 тыс.). Часы нашли на месте кораблекрушения спустя месяц после катастрофы и вернули вдове почтальона.

«Титаник» отправился в свой первый рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.