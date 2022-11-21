Карманные часы почтальона с «Титаника» продали на аукционе за $116 тыс.

Карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время кораблекрушения «Титаника», продали на аукционе в Англии за £98 тыс. ($116 тыс.). Об этом 20 ноября сообщает BBC News.

Часы были найдены на месте кораблекрушения спустя месяц после катастрофы. Позднее их вернули вдове почтальона, Лейле.

Также на аукционе за £50 тыс. ($59 тыс.) было приобретено меню ресторана первого класса «Титаника». Кроме того, за £41 тыс. ($48 тыс.) был куплен список пассажиров первого класса, принадлежавший игроку в карты Джорджу Бреретону, который собирался подзаработать во время трансатлантического рейса и с этой целью формировал список возможных жертв.

Помимо этого, за £20 тыс. ($23,6 тыс.) была продана тарелка для десерта, а также фрагмент колонны из зала ресторана — за £23 тыс. ($27 тыс.).

В апреле было выставлено на аукцион меню первого обеда, который был подан на борту «Титаника», — лот ушел с молотка за £100 тыс. ($140 тыс.)

В 2018 году на аукцион были выставлены золотые карманные часы, которые три вдовы с «Титаника» подарили своему спасителю сэру Артуру Рострону. По словам экспертов, сами по себе золотые часы, купленные в магазине Tiffany&Co, стоили бы несколько тысяч фунтов. Однако связь с «Титаником» повысила их стоимость до £50 тыс. ($65 тыс.).

«Титаник» отправился в свой первый рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.