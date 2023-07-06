Не менее 27 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Мексике
Минимум 27 человек погибли в результате падения автобуса с 10-метрового обрыва в мексиканском штате Оахака. Об этом в среду, 5 июля, сообщает издание Milenio со ссылкой на власти муниципалитета.
Кроме того, 17 человек получили ранения. Отмечается, что изначально жертв аварии было 25, однако двое вскоре скончались из-за серьезных травм. В числе погибших — годовалый ребенок.
Инцидент произошел в районе Магдалена Пеньяско. Пассажирский автобус компании Yosondúa по неустановленной причине съехал с дороги в овраг глубиной 10 м и при падении перевернулся.
Ранее,15 июня, в канадской провинции Манитоба автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек. В салоне автобуса находилось около 25 человек, из которых большинство — пожилые люди.