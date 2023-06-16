15 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Канаде

В Канаде, недалеко от города Карберри в провинции Манитоба, автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило издание CTV News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным канала, ДТП произошло утром в четверг, в автобусе находилось около 25 человек, из которых большинство — пожилые люди. Виновником аварии стал грузовик, который врезался в автобус.

На место аварии прибыло 12 машин скорой помощи из близлежащих городов.

«По состоянию на вечер четверга в результате аварии погибли 15 человек, еще 10 человек были доставлены в больницу с травмами», — передает издание заявление командира полиции Роба Хилла.

В отделении королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) также сообщили, что для реагирования на массовое ДТП были задействованы все доступные ресурсы. В настоящее время проводится расследование.

Ранее, 11 июня, ДТП с участием автобуса произошло на восточном побережье Австралии. В результате аварии по меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 пострадали.