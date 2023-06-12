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Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

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Фото: Global Look Press/David Wall
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В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии по меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 пострадали. Об этом 11 июня сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Авария произошла на скоростной автомагистрали ведущей в Сидней у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея).

«10 человек погибли. 11 человек были доставлены в больницу вертолетом и автомобильным транспортом, 18 пассажиров не пострадали. Водитель автобуса — 58-летний мужчина — был доставлен в больницу под охраной полиции для обязательного тестирования и оценки», — сообщает ведомство.

Ранее, 9 июня, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Литвинов на северо-западе Чехии.

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