Во Флориде отдыхающие заметили акулу у самого берега Мексиканского залива

В США у самого берега Мексиканского залив отдыхающие заметили акулу, о чем сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел 3 июля. Морской хищник приплыл на мелководье у пляжа и навел панику среди отдыхающих: люди старались как можно скорее вылезти из воды, пока примечательный плавник бороздил прибрежные воды.

Как заявили изучившие запись специалисты, это была довольно крупная акула-молот, которая гналась за косяком рыбы и не была заинтересована в нападении на людей.

По словам директора по безопасности пляжа Наварра, где и была замечена хищница, Остина Тернбилла, акулы не редкое явление в этих водах и обычно не вызывают большого беспокойства.

«В Персидском заливе повсюду водятся акулы. Мы видим их почти каждый день, и в 99,9% случаев нам не о чем беспокоиться», — сказал он.

Ранее, 18 июня, акула распугала отдыхающих на пляже в Испании. На записи видно, как спасатели призывают купающихся побыстрее выйти из воды. У пожилой женщины, рядом с которой проплыла хищница, случилась паническая атака. Другие отдыхающие помогли ей выбраться из воды.