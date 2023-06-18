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Акула распугала отдыхающих на пляже в Испании

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Фото: соцсети
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На пляж в Испании приплыла акула и распугала отдыхающих. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило издание Daily Mirror.

Очевидцы сняли на видео, как рыба плавает неподалеку от берега.

На записи видно, как спасатели призывают купающихся побыстрее выйти из воды. У пожилой женщины, рядом с которой проплыла хищница, случилась паническая атака. Другие отдыхающие помогли ей выбраться из воды.

По некоторым данным, это была голубая акула длиной около 2,1 м. Местная полиция присоединилась к экстренным службам в поисках акулы, но, как предполагается, она вернулась обратно в море незамеченной.

Голубые акулы обитают в теплых водах субтропического и умеренного пояса. Средняя длина представителей данного вида акул — от 3,5 до 4 м. Считается опасной для человека, так как было зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на человека. Есть летальные случаи.

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О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно 8 июня.

В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, напавшей на россиянина. Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты начали лабораторное обследование хищника для установления причин ее нападения.

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