Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии

Семь российских спортсменок заявлены на Панабарские игры как сирийки.

Как пишет 5 июля «Спорт-Экспресс», среди участников турнира в качестве членов сборной Сирии заявлены бадминтонистка Дарья Джеджула (Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine).

При этом у двух россиянок неверно указана дата рождения.

Журналисты предполагают, что организаторы турнира могли допустить ошибку в записях, особенно, когда речь идет о возрасте спортсменок. При этом сам оргкомитет соревнований пока инцидент не комментирует.

Пловчиха Анастасия Сорокина уже заявила, что не будет менять спортивное гражданство и отказалась от участия в Панарабских играх в Алжире.

«Я не собираюсь менять спортивное гражданство. Мне предложили соревнования как коммерческий старт, организаторы сказали, что не будет никаких проблем. В итоге, когда ситуация изменилась, мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы не было никаких проблем. Вернусь в Россию, выступлю на финале Кубка в Казани», — отметила она в разговоре с Матч.ТВ.

Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец отметил, что не знает как сестры Мальковы оказались в Алжире.

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось. Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения — я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят. Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», — заявил Sports. ru Ковпанец.

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