Российская пловчиха Кирпичникова заявила о смене спортивного гражданства

Чемпионка Европы по плаванию из РФ Анастасия Кирпичникова 30 апреля сообщила о смене спортивного гражданства и переходе в сборную Франции.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад», — написала она в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также Кирпичникова добавила, что будет представлять Францию на ближайшем чемпионате мира.

Спортсменка отдельно поблагодарила Федерацию плавания России за годы сотрудничества и поддержки.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.

Накануне сообщалось, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова находится в процессе смены гражданства на датское. Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами. Выступая под флагом РФ, спортсмены обязуются не покидать территорию страны, тогда как Просвирнова, будучи замужем за датчанином, не готова разлучаться с супругом.