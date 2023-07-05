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Российская конькобежка Голубева решила выступать за Казахстан

Российская конькобежка Елизавета Голубева приняла решение о переходе в сборную команду Казахстана
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной РФ Елизавета Голубева подала заявление о переходе в команду Казахстана. Об этом в среду, 5 июля, сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана <…> Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом СКР, по переходам как внутри страны, так и за границу», — рассказал Гуляев.

Президент союза также отметил, что о мотивах ухода в другую страну лучше спросить у Голубевой. Глава СКР подчеркнул, что каждый вправе решать, что ему делать, однако этот шаг спортсменки будет «на ее совести».

Ранее, 30 апреля, чемпионка Европы по плаванию из РФ Анастасия Кирпичникова сообщила о смене спортивного гражданства и переходе в сборную Франции. Спортсменка отдельно поблагодарила Федерацию плавания России за годы сотрудничества и поддержки.

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В начале апреля также сообщалось, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова находится в процессе смены гражданства на датское. Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами. Выступая под флагом РФ, спортсмены обязуются не покидать территорию страны, тогда как Просвирнова, будучи замужем за датчанином, не готова разлучаться с супругом.

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