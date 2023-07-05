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На Украине певица получила год условно за съемку работы ПВО в Киеве

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Фото: соцсети
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Днепровский суд Киева вынес приговор украинской певице Инне Вороновой. Ее признали виновной в съемке работы ПВО в столице Украины. Об этом 5 июля сообщил портал «Страна.ua».

Суд приговорил Воронову к одному году лишения свободы условно. Уточняется, что артистка пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину.

Адвокат Вороновой Богдан Хмельницкий не планирует обжаловать решение суда.

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Певица опубликовала видео с работой ПВО 16 мая в своих соцсетях. После этого ее раскритиковали пользователи за то, что видео стали использовать в качестве подтверждения того, что американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уязвим перед российским «Кинжалом». Воронова удалила кадры и опубликовала пост с извинениями, но в отношении нее всё равно было возбуждено дело.

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