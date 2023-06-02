В Киеве певицу отправили под домашний арест из-за видео с работой ПВО

Украинскую певицу Инну Воронову отправили под домашний арест из-за опубликованного видео с работой ПВО в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» 2 июня.

Уточняется, что само видео было снято и опубликовано самой Вороновой еще 16 мая. Сразу после этого певица столкнулась с критикой из-за того, что видео стали использовать в качестве подтверждения того, что американский ЗРК Patriot уязвим перед российским «Кинжалом».

Затем Воронова удалила кадры и опубликовала новый пост — на этот раз с извинениями. Однако это не помешало возбудить в отношении киевлянки дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, пока проводится расследование.

В настоящий момент ее адвокат Богдан Хмельнцкий пытается оспорить решение суда, так как во время воздушной тревоги Воронова не сможет спрятаться в укрытии.

Ранее, 20 мая, суд на Украине приговорил 17-летнего подростка к 10 годам тюрьмы якобы за помощь российским военным. По словам адвоката, мальчика ни раз пытались заставить оговорить себя и знакомых и пытали. В отношении него также не были рассмотрены никакие смягчающие обстоятельства.