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На Украине подростка приговорили к 10 годам колонии за якобы помощь ВС РФ

Правозащитник Мельников: на Украине подросток получил 10 лет колонии за якобы помощь российским военным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд на Украине приговорил 17-летнего подростка к 10 годам тюрьмы якобы за помощь российским военным. Об этом сообщил в субботу, 20 мая, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его информации, мальчика задержали в Артемовске (украинское название — Бахмут) еще в августе 2022 года, когда ему было 16 лет. Изначально его обвинили в передаче информации о расположении украинских соединений, а затем — в предоставлении помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все обвинения не выдерживают никакой критики. Сам суд проходил с многочисленными нарушениями», — сказал Мельников.

Он указал, что, в частности, не были учтены важные характеристики, которые могли бы смягчить наказание. Кроме того, по данным правозащитника, мальчика пытались заставить оговорить и себя, и других. Под арестом он находился зачастую в пыточных условиях, неоднократно подвергаясь физическому и моральному давлению.

«Учитывая, что сам мальчик всегда хорошо учился, занимался спортом, вел себя хорошо, ранее не привлекался к уголовной ответственности. <...> Суд дал максимальное наказание — 10 лет. По этой статье на Украине большего срока быть не может в принципе. <...> Приговор, мягко говоря, не соответствует никаким нормам права», — уточнил эксперт.

Правозащитник рассказал, что обращался к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этой ситуации. Он добавил, что по имеющейся у него информации, на Украине арестовали еще как минимум двух подростков — мальчика и девочку.

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Ранее в этом месяце Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять меры по предотвращению преследований и дискриминации представителей канонической Украинской православной церкви. Он напомнил о священнике Андрее Павленко, которого украинские правоохранители под пытками заставляли признаться, что он работал на российскую разведку, и приговорили к 12 годам тюрьмы, несмотря на многочисленные нарушения в судебном процессе.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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