Песков заявил о принятии мер по делу о нападении на журналистку в Чечне
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 июля заявил, что все действия, которые касаются уголовного дела о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, предпринимаются.
«Вы видите, что было дано поручение СК, давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия предпринимаются», — заявил он.
Милашину и Немова избили в Чечне 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.
Адвоката и журналистку после инцидента доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. В ночь на 5 июля они вылетели в московскую больницу из Владикавказа специальным рейсом.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела. Также МВД по Чеченской Республике инициировало проверку и развернуло оперативно-разыскные мероприятия для задержания нападавших и других причастных лиц.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту случившегося у чеченского СУ СКР.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину доложили об избиении журналистки и адвоката. По словам Пескова, это серьезное происшествие, оценку которому должны давать правоохранительные органы.
Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима.