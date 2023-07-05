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Песков заявил о принятии мер по делу о нападении на журналистку в Чечне

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Фото: ТАСС/Сергей Бабинец
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 июля заявил, что все действия, которые касаются уголовного дела о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, предпринимаются.

«Вы видите, что было дано поручение СК, давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия предпринимаются», — заявил он.

Милашину и Немова избили в Чечне 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

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Адвоката и журналистку после инцидента доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. В ночь на 5 июля они вылетели в московскую больницу из Владикавказа специальным рейсом.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела. Также МВД по Чеченской Республике инициировало проверку и развернуло оперативно-разыскные мероприятия для задержания нападавших и других причастных лиц.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту случившегося у чеченского СУ СКР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину доложили об избиении журналистки и адвоката. По словам Пескова, это серьезное происшествие, оценку которому должны давать правоохранительные органы.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима.

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