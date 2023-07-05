Милашина и Немов вылетели спецбортом в Москву из Владикавказа

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели в Москву из Владикавказа специальным рейсом. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил корреспондент «Известий».

На представленных кадрах видно, как Милашина и Немов выходят из реанимобиля и садятся в самолет, их сопровождают врачи. Сообщается, что тем же бортом летят журналисты Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов (признаны в РФ иноагентами).

Ранее в этот день стало известно, что МВД по Чеченской Республике инициировало проверку, а также развернуло оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших и других причастных лиц.

В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что нападение могло быть инициировано западными спецслужбами с целью дискредитировать РФ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

Инцидент произошел во вторник. Неизвестные избили Милашину и Немова, прибывших в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Потерпевших адвоката и журналистку доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. Там с ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания Тамерлан Цгоев.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту случившегося у чеченского СУ СКР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину доложили об избиении журналистки и адвоката. По словам Пескова, это серьезное происшествие, оценку которому должны давать правоохранительные органы.