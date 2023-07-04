МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом ведомство сообщило 4 июля на своем сайте.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению», — говорится в сообщении.

В то же время министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что нападение могло быть инициировано западными спецслужбами.

«Ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал он в своем Telegram-канале.

Дудаев заверил, что органы Чечни сделают всё возможное для установления заказчиков и исполнителей правонарушения.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Чеченской Республике провести проверку и представить доклад по факту нападения на Милашину и Немова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение установить личности нападавших. Он заявил, что органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.