Кадыров дал поручение установить личности избивших Милашину и Немова

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение установить личности тех, кто избил журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом он написал 4 июля в своем Telegram-канале.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — заявил Кадыров.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Позднее во вторник «Известиям» сообщили, что Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания Тамерлан Цгоев.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил (СУ СКР) по Чеченской Республике провести проверку и представить доклад по факту нападения на Милашину и Немова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, в свою очередь, назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Масуеву к 5,5 года колонии общего режима.