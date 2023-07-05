В аэропорту Екатеринбурга задержан обвиняемый в госизмене россиянин

Обвиняемый в госизмене за финансирование покупки оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиянин задержан при попытке пересечения государственной границы в аэропорту Екатеринбурга. Как сообщили 5 июля в пресс-службе Управления ФСБ России по Свердловской области, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ», — отмечено в пресс-релизе ведомства.

Указано, что 39-летний гражданин России, который проживает за рубежом, переводил деньги на банковский счет, который используется для сбора средств в поддержку ВСУ.

Известно, что мужчина перевел средства конкретно на приобретение оборудования спутниковой связи для артиллерийских подразделений противника, предназначенного для передачи координат расположения Вооруженных сил РФ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 3 июля, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по Москве объявило в розыск крупного украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании террористической деятельности. В отношении Черняка возбуждено уголовное дело ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

До этого, 18 мая, сообщалось, что гражданина России задержали в Курской области за попытку вступить в украинское формирование, чтобы воевать на стороне ВСУ. По словам задержанного, он собирался стать членом запрещенной украинской террористической организации.