Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке

Не менее 36 человек пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке 4 июля. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что число пострадавших составило 25.

5 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал обстановку в поврежденной больнице в Макеевке. Во всем здании выбиты стекла. Сюда продолжают прибывать раненые, передает корреспондент.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Также он рассказал «Известиям», что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения жилых административных зданий. Есть погибшие и раненые.

О попадании украинского снаряда в здание больницы также заявил депутат Народного совета ДНР Александр Камышов. По его словам, были повреждены хирургическое и реанимационное отделения.

Тогда же корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.