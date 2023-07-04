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Карчаа заявил о планах Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Украина собирается атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ночь на 5 июля, ударив по объекту ракетой «Точка-У» с начиненной ядерными отходами боеголовкой. Об этом 4 июля сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить. 5 июля буквально ночью, в темное время суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать Запорожскую АЭС с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — заявил он телеканалу «Россия 24».

По его словам, также планируется сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

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Ранее в этот день Карчаа заявил «Известиям», что Украина хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения, Киев тщательно спланировал эту операцию при помощи Запада.

Ранее, 29 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма. В нем сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции. Постпред РФ также сказал, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

До этого, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе РФ на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей.

До этого, 30 мая, Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Еще в начале мая он сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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