Что известно о нападении на Милашину и Немова. Главное

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили во время поездки в Чечню 4 июля. «Известия» собрали информацию о происшествии, известную к этому часу.

Автомобиль Немова и Милашиной заблокировали по пути из аэропорта

Пострадавшие во вторник, 4 июля, собирались на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Однако до суда они так и не доехали.

Со слов потерпевших, неизвестные напали на них на выезде из аэропорта в Грозном.

Пострадавших доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. Сейчас медики продолжают оказывать помощь Милашиной и Немову, они проходят обследования и дают объяснения полицейским.

Милашину обрили налысо и облили зеленкой, Немова — ранили в ногу

После инцидента с Милашиной и Немовым встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания Тамерлан Цгоев. Омбудсмен рассказал, что журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы. Она также жалуется на боли в спине. Во время нападения ее обрили налысо и облили зеленкой.

Адвокат Александр Немов получил ножевое ранение в ногу. По словам Цгоева, у него также многочисленные ушибы и ссадины.

Ожидается, что пострадавших доставят спецбортом МЧС в Москву.

В Чечне нападение на Милашину и Немова назвали провокацией

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал нападение в Грозном диверсией и провокацией против республики.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», — прокомментировал он ситуацию.

Также Солтаев сообщил, что сопровождал Милашину и Немова на пути в больницу Беслана.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя случившееся, заявила что «любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны». Омбудсмен обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров позднее сообщил, что поручил компетентным службам установить личности нападавших. Он добавил, что органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что изучает детали инцидента с нападением на Милашину в Чечне. Соловьев подчеркнул, что считает неприемлемым любые атаки на журналистов.

Путину доложили об избиении журналистки и адвоката

О случившемся сразу же доложили президенту России Владимиру Путину.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот вопрос находится на контроле у Москальковой. Кроме того, он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

По факту происшествия будет проведена проверка

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на Милашину и Немова. Это поручение дано руководителю управления СК по Чеченской Республике Виталию Волкову.