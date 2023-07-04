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Поскользнулись на санкциях: японская компания сворачивает производство снегоходов

Кто из авто- и мотопроизводителей проиграл из-за введенных против России ограничений
Фото: Yamaha
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Японская компания Yamaha решала полностью прекратить производство снегоходов. По официальной версии, это связано со сложностями в разработке новых двигателей, отвечающих жестким требованиями экологии. Однако эксперты считают, что истинная причина — санкции против России, в результате которых японская компания потеряла крупнейший для себя рынок сбыта. Какие еще авто- и мотопроизводители проиграли от введенных против России ограничений, вспоминали «Известия».

Снежком припорошило

Компания Yamaha заявила о прекращении выпуска снегоходов. На внутреннем рынке продажи этой техники уже остановлены, в Европе выпуск и реализация снегоходов 2022-го модельного года прекратится в следующем году, а в США и Канаде — в 2025-м.

Свой первый снегоход SL350 компания выпустила 55 лет назад, в 1968 году. С тех пор японский производитель мототехники разработал десятки моделей, предназначенных как для активного отдыха и спорта, так и для утилитарного использования в качестве транспортного средства в заснеженных регионах.

Снегоход Yamaha SL350

Снегоход Yamaha SL350

Фото: Yamaha

«Yamaha стремилась развивать бизнес за счет скорейшего внедрения экологически чистых четырехтактных моделей и заключения альянсов с другими компаниями. Однако компания пришла к выводу, что продолжать устойчивый бизнес на рынке снегоходов будет сложно. В дальнейшем Yamaha сконцентрирует управленческие ресурсы на текущей деятельности и новых растущих рынках», — говорится в сообщении японского производителя мототехники.

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Чтобы владельцы снегоходов Yamaha не испытывали трудностей при обслуживании и ремонте своей техники, выпуск необходимых запчастей и комплектующих будет продолжен, подчеркнули в компании.

Не выдержали санкций

Эксперты считают, что главной причиной, по которой японцы решили свернуть часть своего бизнеса, стали введенные в отношении России санкции, включающие запрет на экспорт в нашу страну снегоходов и другой подобной техники.

— Российский рынок снегоходов был приоритетным для Yamaha. В лучшие годы компания продавала в нашей стране около 12 тыс. снегоходов. Притом что общемировой рынок снегоходов всех марок составляет 120–130 тыс. штук, — рассказал «Известиям» мотоэксперт Роман Ситников.

Снегоход Yamaha VK540V

Снегоход Yamaha VK540V

Фото: Yamaha

Он напомнил, что японская компания долгое время не прекращала производство модели Viking с двухтактным двигателем только потому, что этот снегоход пользовался огромной популярностью в нашей стране. По словам Ситникова, «весь Север ездит «Викинге», который стоил 350 тыс. рублей».

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На севере Европы, в США и Канаде позиции Yamaha не так сильны, здесь большим успехом пользуется продукция местных брендов: Lynx, Arctic Cat, Ski-Doo и Polaris, подчеркнул эксперт. Лишившись из-за введенных против России санкции крупнейшего рынка сбыта, японский производитель мототехники был вынужден свернуть производство снегоходов, считает Роман Ситников.

Снегоходы для России

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также считает, что закрытие основного для Yamaha российского рынка стало причиной, по которой компания решила завершить выпуск снегоходов. Но это хорошая возможность для России создать собственное производство такой техники, выкупив у японской стороны сборочное предприятие и технологии, отмечает он

— По моим оценкам, такое производство может стоит $300–500 млн. Возможно, об организации выпуска современных снегоходов под российской маркой стоит задуматься на федеральном уровне. Тем более что России принята госпрограмма освоения Арктики, а для ее реализации необходима соответствующая техника, — считает Бургазлиев.

Идея о приобретении производства и технологий Yamaha интересная, но в нынешних условиях труднореализуемая, полагает Роман Ситников. По его словам, японская сторона очень серьезно относится к санкциям и ограничениям, введенным против нашей страны и поэтому вряд согласится продать закрываемую часть бизнеса российской стороне. Даже если это будет интересно с точки зрения бизнеса.

снегоходы
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— Российские потребители после прекращения производства снегоходов Yamaha особо много не потеряют. Да, они лишатся даже теоретической возможности приобрести эту технику по параллельному импорту. Однако без снегоходов мы точно не останемся — у отечественных производителей, компаний «Русская механика» и Stels, есть широкая линейка моделей, — заявил Ситников.

По его словам, пока китайские производители снегоходов на рыночную ситуацию пока особо не влияют. Они, как правило, представлены лишь маломощными моделями с моторами объемом до 500 куб. см. Однако он не исключил, что в обозримой перспективе у производителей из КНР появится и более солидная техника.

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Несут убытки, ищут новые рынки

Yamaha — не единственный производитель, пострадавший от антироссийских санкций. Автомобильные компании в прошлом году, по предварительным подсчетам, понесли убытки около €4,5 млрд из-за решения уйти с российского рынка и продолжают терять деньги.

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Чешская Skoda, для который российский рынок был вторым по величине, показала в 2022 году падение продаж на 17%, до 731 тыс. автомобилей, сообщает Automotive News. Чистая прибыль компании упала на 12%, до €489 млн в 2022 году. Поставки автомобилей в Россию сократились до 18,3 тыс. штук против 90,4 тыс. в 2021 году.

На уходе из России компания потеряла почти €700 млн и теперь пытается заместить российское производство на других своих заводах и ищет новые рынки сбыта. Например, во Вьетнаме она планирует продавать европейские модели, а со следующего года хочет организовать сборку автомобилей в этой стране.

завод
Фото: РИА Новости/Олег Золото

Компании Renault уход из России, по ее собственным подсчетам, обошелся в €2 млрд. По итогам «досанкционного» 2021 года альянс Renault-Nissan (вместе с принадлежавшим ему АвтоВАЗом) был самым успешным автопроизводителем на российском рынке с суммарными продажами в 563,3 тыс. машин. Моделей бренда Renault было продано 131,5 тыс. штук.

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Из-за закрытия завода под Санкт-Петербургом убыток европейского подразделения Toyota в прошлом году составил 77,2 млрд иен (€526 млн). В 2021 году бренды Toyota и Lexus в сумме продали в нашей стране 117,3 тыс. автомобилей. Отказ от деятельности в России за счет прекращения производства и поставок автомобилей в нашу страну обошелся компании Mercedes-Benz (почти 45 тыс. проданных в России машин в 2021 году) в €1,4 млрд.

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