В Грузии рассказали о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России планировали войти на танках в Южную Осетию, Абхазию и даже Сочи. Об этом 3 июля рассказал председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение (Обобщенное название оппозиции Грузии. — Ред.) болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — отметил Кобахидзе на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик заявил, что по реакции грузинской оппозиции на события в России стало ясно, что представители этих партий готовы использовать «любой повод для открытия в Грузии второго фронта». Он подчеркнул, что в этом случае стране снова пришлось бы воевать также с абхазами и осетинами, что было бы «величайшим преступлением перед будущими поколениями».

Ранее, 17 июня, депутат от оппозиционной молдавской партии «Шор» Вадим Фотеску также отметил, что Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но официальный Кишинев проводит поступательную антироссийскую политику.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.