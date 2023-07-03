Реклама
Прямой эфир
Авто
Производитель шин Pirelli сменил генерального директора в России
Общество
Памфилова рассказала о подготовке выборов в новых регионах России
Мир
В Грузии рассказали о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Мир
Турецкие моряки спасли дрейфовавшего в Атлантике француза
Политика
В РАН заявили о желании Франции изменить Конституцию ради третьего срока Макрона
Общество
Памфилова назвала Путину сроки готовности цифрового аналога ГАС «Выборы»
Мир
Стало известно о подготовке США провокаций для срыва арабо-сирийской нормализации
Авто
В России появились в продаже микроавтобусы Volkswagen Crafter
Пресс-релизы
Москвичи смогут посетить открытую вечеринку VK Fest
Наука и техника
В AirPods Pro добавят функции проверки слуха и измерения температуры
Политика
В Госдуме оценили предложение учредить звание «Город-герой СВО»
Политика
В РАН оценили вероятность отставки Макрона на фоне протестов во Франции
Экономика
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Сюжет:

В Грузии рассказали о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Кобахидзе: оппозиция Грузии планировала напасть на Сочи во время мятежа в РФ
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России планировали войти на танках в Южную Осетию, Абхазию и даже Сочи. Об этом 3 июля рассказал председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение (Обобщенное название оппозиции Грузии. — Ред.) болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — отметил Кобахидзе на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик заявил, что по реакции грузинской оппозиции на события в России стало ясно, что представители этих партий готовы использовать «любой повод для открытия в Грузии второго фронта». Он подчеркнул, что в этом случае стране снова пришлось бы воевать также с абхазами и осетинами, что было бы «величайшим преступлением перед будущими поколениями».

«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»
Лидер «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия — о протестах из-за российских самолетов, европейском будущем страны и перспективах санкций

Ранее, 17 июня, депутат от оппозиционной молдавской партии «Шор» Вадим Фотеску также отметил, что Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но официальный Кишинев проводит поступательную антироссийскую политику.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023