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Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мать показавшей сигнал о помощи в эфире федерального канала девочки грубо разговаривает c детьми. В распоряжении «Известий» 1 июля оказались кадры разговора бабушки девочек.

«Я не скажу, что она прям бьет их. Такого нет. В угол ставит, шлепать — шлепает. И разговаривает с ними она очень грубо и матами. Замечания [мы] ей много таких делали», — рассказала бабушка.

Она указала, что этот самый знак девочка узнала из интернета.

«Мы смотрели в интернете ролики, а она спросила: «Бабуля, а что эта девочка показывает?» Я ей говорю: «Видишь, ребенка уводит чужой дядя? Она не кричит, а показывает знак. Такой знак показывают, если ребенку нужна помощь». И она поняла», — пояснила женщина.

По ее словам, мать детей была «взбалмошной» в подростковом возрасте, но родственники надеялись, что «материнство ее изменит». Однако, добавила бабушка, у детей «нервы измотанные».

При этом родственники переживают, что происходит с детьми в настоящее время после ситуации и не наказывает ли их мать. Женщина также показала видеоролик с криками, на котором девочка звала бабушку.

«С ребенком [надо] грамотному психологу разговаривать. Дать оценку состоянию ребенка, что она вообще хотела этим показать», — сказала она.

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В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня разведенные родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которого и показали интервью с детьми. История получила широкий резонанс в Сети, когда зрители обратили внимание, что старшая девочка, с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Также детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская сказала, что в отношении семьи организовали дополнительную проверку, несмотря на то что она уже находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.

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