Система здравоохранения Британии пострадала от атаки хакеров

Хакеры взломали базу данных одного из подразделений национальной системы здравоохранения Британии. Нападению подверглись компьютеры Barts Health. Центр объединяет шесть больниц и 10 медцентров Лондона, передает телеканал «Известия». В базах данных Barts Health может быть информация о 2,5 млн пациентов. Объем похищенной информации составил 7 Тбайт. Ответственность за хакерскую атаку взяла на себя BlackCat, также известная как ALPHV.

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