В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ

Организация Объединенных Наций заявила 30 июня об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции, ООН уже работает над устранением помех для поставок российских удобрений и товаров в африканские страны.

«С момента подписания меморандума о взаимопонимании в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия для привлечения соответствующих органов, в том числе в Европейском союзе, Соединенном Королевстве и США, а также частного бизнеса для реализации санкционных исключений в отношении продуктов питания и удобрений, которые облегчат экспорт российских продуктов питания и удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении организации.

Там уточнили, что сбои в торговых цепочках происходят быстро, а на их восстановление требуется много времени. Поэтому первым шагом стало создание правовой и политической базы, необходимой для облегчения доступа на глобальные рынки российских продуктов питания и удобрений.

«С этой целью ООН помогла добиться выдачи генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансирование и торговлю продуктами питания и удобрениями, а также отступление от требований ЕС в его девятом пакете санкций», — добавили в пресс-службе организации.

Кроме того, ООН продолжает работать над содействием торговле между российскими производителями сельхозпродукции и покупателями в африканских странах.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Несколькими днями ранее, 16 июня, министр Лавров пояснил: в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня отмечал, что интересы России не учитываются. Также он указывал, что ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.