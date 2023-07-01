Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Мир
МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Происшествия
В Обнинске таксист снес две остановки и скрылся с места ДТП
Общество
В России выросли продажи товаров для охоты и рыбалки
Общество
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай
Мир
По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении

В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ

0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций заявила 30 июня об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции, ООН уже работает над устранением помех для поставок российских удобрений и товаров в африканские страны.

«С момента подписания меморандума о взаимопонимании в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия для привлечения соответствующих органов, в том числе в Европейском союзе, Соединенном Королевстве и США, а также частного бизнеса для реализации санкционных исключений в отношении продуктов питания и удобрений, которые облегчат экспорт российских продуктов питания и удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении организации.

Там уточнили, что сбои в торговых цепочках происходят быстро, а на их восстановление требуется много времени. Поэтому первым шагом стало создание правовой и политической базы, необходимой для облегчения доступа на глобальные рынки российских продуктов питания и удобрений.

«С этой целью ООН помогла добиться выдачи генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансирование и торговлю продуктами питания и удобрениями, а также отступление от требований ЕС в его девятом пакете санкций», — добавили в пресс-службе организации.

Кроме того, ООН продолжает работать над содействием торговле между российскими производителями сельхозпродукции и покупателями в африканских странах.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
Региональный директор МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони — о значении соглашения, восстановлении Сирии в ЛАГ и ситуации в Судане

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Несколькими днями ранее, 16 июня, министр Лавров пояснил: в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня отмечал, что интересы России не учитываются. Также он указывал, что ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023