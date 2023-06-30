Пригожин объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично заявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот». Об этом сообщил 30 июня источник «Известий».

Известно, что все сотрудники находятся в стадии увольнения. Они получили соответствующие уведомления.

В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН — издание уже недоступно для интернет-пользователей, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости» и многие другие СМИ. Блокировку данных сайтов начали в Роскомнадзоре.

Вечером 23 июня Пригожин вместе со своими сотрудниками предпринял в России попытку военного мятежа. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК и разрешением для Пригожина выехать на территорию Белоруссии.

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