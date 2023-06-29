После гибели мальчика в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о халатности

После гибели шестилетнего Далера в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области в четверг, 29 июня.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — указано в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что тело мальчика нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.

Опекун, которая обратилась с просьбой «найти» ее сына, была задержана. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Ранее опекун утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Один из бывших воспитанников женщины рассказал, что опекун издевалась над Далером и истязала его.

Обстоятельства случившегося устанавливают представители МВД и СК.

В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали три дня с 26 июня.