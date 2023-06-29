Двоюродный брат убитого в Екатеринбурге мальчика подозревает опекуна в расправе

Если шестилетний Далер, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, умер в результате несчастного случая, то его опекун бы сразу об этом сообщила. Таким мнением в четверг, 29 июня, поделился в беседе с «Известиями» двоюродный брат мальчика.

«Если она спрятала ребенка мертвого, как можно не поверить, что она смогла убить его», — отметил родственник.

Он также предположил, что мотивом для убийства могло послужить то, что Далер приемный.

«Брала из детдома. А ребенок-то был шустрый, он мог что-то свое сказать, наверное», — добавил двоюродный брат погибшего.

Сам родственник признался, что даже не знал, что у него есть двоюродный брат. О Далере он узнал в день пропажи мальчика — 26 июня. Соответственно, с приемной семьей мужчина знаком не был, однако он владеет информацией, что биологический отец ребенка находился в тюрьме.

Ранее в этот день стало известно, что тело шестилетнего Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.

Опекун, которая обратилась с просьбой «найти» ее сына, была задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее опекун утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Один из бывших воспитанников женщины рассказал, что опекун издевалась над Далером и истязала его.

Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают.

В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали три дня с 26 июня.