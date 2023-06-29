Опекун убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика не согласна с задержанием
Опекун шестилетнего Далера Бобиева, найденного мертвым в Екатеринбурге, выразила несогласие со своим задержанием в ходе допроса от 29 июня.
«Я считаю, что это несправедливо», — ответила женщина на вопрос сотрудника правоохранительных органов.
Ранее в этот день стало известно, что тело шестилетнего Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.
Опекун, которая обратилась с просьбой «найти» ее сына, была задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее опекун утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.
Один из бывших воспитанников женщины рассказал, что опекун издевалась над Далером и истязала его.
Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают.
В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали три дня с 26 июня.