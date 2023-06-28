IIHF определила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года, который будет проходить в Праге и Остраве. Об этом 28 июня сообщается на сайте организации.

Действующие чемпионы мира — сборная Канады — сыграют в группе А в Праге. Их соперниками станут команды Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Дании, Австрии и Великобритании.

Группу B, игры которой пройдут в Остраве, сформировали из сборных США, Германии, Швеции, Франции, Латвии, Словакии, Казахстана и Польши, указала «Газета.Ru». Польские хоккеисты вернулись в элитный дивизион турнира спустя 22 года.

Ранее, 28 мая, сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мирах по хоккею. В финальном матче турнира в Риге команда обыграла Германию со счетом 5:2. Титул чемпионов мира для Канады стал 28-м в истории. По этому показателю «кленовые листья» обошли сборные СССР и России, суммарно выигрывавшие мировой чемпионат 27 раз.

После, 29 мая, сообщалось, что мужская сборная России осталась на третьем месте в рейтинге IIHF. Сборная Канады после победы в чемпионате мира 2023 года поднялась на первое место рейтинга (4150 очков). Команда Финляндии опустилась на второе место (4080). А Россия (4050) и США (3940) сохранили свои третье и четвертое места соответственно.

Осенью прошлого года Международная федерация хоккея по итогам конгресса сообщила об отказе сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Федерация хоккея России (ФХР) заявила о несогласии с решением IIHF заморозить участие национальной сборной.

В марте текущего года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований на сезон-2023/24.