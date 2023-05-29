Сборная Канады установила рекорд по числу побед на чемпионатах мирах по хоккею

Сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мирах по хоккею. В финальном матче турнира североамериканская команда обыграла Германию, передает телеканал «Известия». Встреча завершилась со счетом 5:2. Титул чемпионов мира для Канады стал 28-м в истории. По этому показателю «кленовые листья» обошли сборные СССР и России, которые суммарно выиграли мировой чемпионат 27 раз.

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