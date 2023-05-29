Мужская сборная России по хоккею сохранила третье место в рейтинге IIHF

Мужская сборная России осталась на третьем месте в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщается на сайте организации.

Канадская сборная одержала победу в чемпионате мира 2023 года в Риге и Тампере и поднялась на первое место рейтинга (4150 очков). Команда Финляндии опустилась на второе место (4080). Россия (4050) и США (3940) сохранили свои третье и четвертое места соответственно. Сборная Германии при этом поднялась с девятого на пятое место в рейтинге (3835). Латвийская команда впервые завоевала бронзу, за счет чего переместилась с 11-й на 9-ю строку (3610).

Федерация также представила составы групп на чемпионат мира следующего года, который будет проводиться в Чехии. В группу А (Острава) вошли Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша. В группу В (Прага) включены Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

Сборная Канады обыграла команду Германии в финале чемпионата мира со счетом 5:2 накануне, 28 мая. Это ее 28-я победа на чемпионате мира. Также у канадcкой команды 16 серебряных и девять бронзовых медалей.

В тот же день сборная Латвии по хоккею обыграла США и стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.