Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил об уходе ВСУ с ряда позиций на купянском направлении
Мир
Экс-сотрудник конгресса назвал США инструментом Украины
Политика
МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
Мир
На Украине сообщили о пожаре в порту Одессы
Происшествия
В Новосибирске задержали мигрантов с оборудованием для азартных игр
Мир
Тайфун «Мавар» может принести на Тайвань волны высотой до шести метров
Происшествия
Самолет Nordwind выкатился за пределы полосы при вылете из Новокузнецка
Мир
Самолет Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Кансай
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Общество
В Гидрометцентре призвали москвичей не ждать жару в начале июня

Мужская сборная России по хоккею сохранила третье место в рейтинге IIHF

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужская сборная России осталась на третьем месте в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщается на сайте организации.

Канадская сборная одержала победу в чемпионате мира 2023 года в Риге и Тампере и поднялась на первое место рейтинга (4150 очков). Команда Финляндии опустилась на второе место (4080). Россия (4050) и США (3940) сохранили свои третье и четвертое места соответственно. Сборная Германии при этом поднялась с девятого на пятое место в рейтинге (3835). Латвийская команда впервые завоевала бронзу, за счет чего переместилась с 11-й на 9-ю строку (3610).

Федерация также представила составы групп на чемпионат мира следующего года, который будет проводиться в Чехии. В группу А (Острава) вошли Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша. В группу В (Прага) включены Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

«Квартальнов подготовил меня к особенностям игры в Северной Америке»
Защитник «Колорадо» Даниил Журавлев — о причинах отъезда в НХЛ, готовности к конкуренции и неудачах «Ак Барса» в Кубке Гагарина

Сборная Канады обыграла команду Германии в финале чемпионата мира со счетом 5:2 накануне, 28 мая. Это ее 28-я победа на чемпионате мира. Также у канадcкой команды 16 серебряных и девять бронзовых медалей.

В тот же день сборная Латвии по хоккею обыграла США и стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023