Сборная Латвии обыграла США и стала бронзовым призером ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Латвии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. В матче за третье место она обыграла США.

Игра проходила 28 мая на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу в составе Латвии забросил Кристиан Рубинс, оформивший в итоге дубль.

Латвия завоевала медали чемпионата мира впервые в своей истории. До этого ее лучшим результатом было седьмое место на турнирах 1997, 2004 и 2009 годов.

Накануне сборная Канады по хоккею вышла в финал чемпионата мира, обыграв сборную Латвии со счетом 4:2. Канадцы вышли в финал чемпионата мира в четвертый раз подряд и седьмой за последние восемь лет.

Вторым финалистом стала сборная Германии, победившая команду США со счетом 4:3 по итогам овертайма.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.