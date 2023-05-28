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Германия победила США со счетом 4:3 и вышла в финал ЧМ по хоккею

Германия в овертайме победила США со счетом 4:3 и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
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Фото: REUTERS/Lehtikuva
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Сборная Германии по хоккею победила команду США в полуфинале чемпионата мира 2023 года, который проходит в Финляндии и Латвии. Матч состоялся в Тампере в субботу, 27 мая.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу немцев. У американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Так на 2-й минуте, Рокко Гримальди (4) и Майки Эйссимонт (29). У немецкой сборной ворота соперников поразили Фредерик Тиффельс на 13-й и 68-й минуте (овертайм), а также Максимилиан Шубер (17) и Марцель Небельс (59).

После этого матча сборная Германии становится вторым финалистом чемпионата мира по хоккею. В финале она встретится со сборной Канады. Матч состоится в воскресенье, 28 мая.

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Ранее в этот день сообщалось, что сборная Канады по хоккею вышла в финал чемпионата мира, обыграв сборную Латвии со счетом 4:2. Канадцы вышли в финал чемпионата мира в четвертый раз подряд и седьмой за последние восемь лет. Латвия впервые в своей истории вышла в матч за третье место.

25 мая сборная Германии по хоккею обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, игра завершилась со счетом 3:1. Также полуфиналистом турнира стали американцы, обыгравшие Чехию со счетом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

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