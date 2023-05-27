Канада одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Канады по хоккею 27 мая вышла в финал чемпионата мира, проходящего в финском Тампере и латвийской Риге.

В полуфинале канадская команда обыграла сборную Латвии со счетом 4:2. По ходу матча североамериканцы уступали со счетом 1:2, но смогли выиграть благодаря трем голам в третьем периоде.

Канадцы вышли в финал чемпионата мира в четвертый раз подряд и седьмой за последние восемь лет. Латвия впервые в своей истории вышла в матч за третье место.

25 мая сборная Германии по хоккею обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, игра завершилась со счетом 3:1. Также полуфиналистом турнира стали американцы, обыгравшие Чехию со счетом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.